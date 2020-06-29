У селищі Великий Березний, що на Закарпатті, 22-річний прикордонник Ігор Степанюк побив 64-річного місцевого жителя. Літній чоловік зробив зауваження компанії хлопців, які голосно лаялись і чіплялися до перехожих. Що й призвело до конфліктної ситуації. Відомо, що наразі триває розслідування, а Ігора Степанюка вже звільнили з військової служби.

Про цю та інші шокуючі ситуації, учасниками та свідками яких стали самі українці, а також найрезонансніші відео, зняті користувачами соціальних мереж, – у програмі "Ти дивись!" на 24 каналі.

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Прикордонник побив пенсіонера на Закарпатті

8 червня у селищі Великий Березний літній чоловік проходив повз один з місцевих закладів і зробив зауваження компанії хлопців, які порушували громадський порядок. Один з молодиків через це жорстоко побив 64-річного пенсіонера.

Місцеві жителі відзняли на відео і поширили в соцмережах кадри, на яких нападник б'є старшого чоловіка.

Дивіться відео жорсткого побиття пенсіонера на Закарпатті:

Прикордонника, який побив пенсіонера на Закарпатті, звати Ігор Степанюк. Сам він родом з Полтави. У Чопському прикордонному загоні прослужив лише тиждень. Командування загону пояснило, що Степанюк побив пенсіонера через те, що був п'яний.

Речник Західного оперативного командування Державної прикордонної служби Роман Павленко розповів, що керівництво Чопського прикордонного загону призначило та провело службове розслідування. Відтак провина військовослужбовця встановлена та доведена.

Наказом начальника Чопського прикордонного загону військовослужбовець звільнений з військової служби,

– прокоментував Роман Павленко.

Він також зазначив, що посадові особи Великоберезнянського відділу Національної поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож наразі триває розслідування цієї справи.

П'яний ексрадник мера Харкова влаштував резонансну ДТП

8 червня у Харкові Юрій Санін, колишній радник Харківського мера Геннадія Кернеса спричинив ДТП на проспекті Перемоги.

Від удару водій "Рено" та двоє його пасажирів отримали серйозні травми і були відправлені до лікарні. Водій "Мерседеса", який став винуватцем аварії, залишився без ушкоджень.

Свідки аварії одразу помітили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводився дуже агресивно. Зокрема, він погрожував одному зі свідків вдарити по голові.

Юрій Санін відмовився на місці ДТП пройти тест на вміст алкоголю в крові. Тож ексчиновника відвезли до найближчої лікарні, щоб зробити аналізи там. Однак і в лікарні колишній радник Геннадія Кернеса відмовився здавати кров. І спробував вчинити бійку з активістами, які приїхали до медзакладу.

Під час перепалки активісти навіть застосували газовий балончик, аби заспокоїти винуватця аварії. Майже одразу після цього він знову кинувся на оточуючих з кулаками.

Дивіться відео інциденту з ексрадником мера Харкова (присутня нецензурна лексика) :

Що відомо про Юрія Саніна

Юрій Санін – колишній начальник департаменту земельних ресурсів у Харківській міськраді. Свого часу він був радником міського голови Геннадія Кернеса.

За словами керівника Харківського антикорупційного центру Дмитра Булаха, це вже не перший випадок з ДТП за участю Юрія Саніна. Він вже був учасником інших аварій у стані можливого алкогольного сп’яніння.

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Крім цього, Дмитро Булах зауважив, що не сподівається, ніби це закінчиться чимось гарним, тобто, якимись санкціями щодо Саніна.

Думаю, що він уникне відповідальність і за цю ДТП, і, на жаль, наступні можливі ДТП будуть продуктом, що він не несе покарання за постійні серійні ситуації.

Нагадаємо, що у 2018 році Юрію Саніну оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Що відомо про підозру Юрію Саніну? За даними Прокуратури Харківської області, ексчиновник з порушенням законів підписав проєкт, завдяки якому у приватну власність передали 0,22 гектара державних земель.



Мовиться про 2 ділянки, які були в постійному користуванні держпідприємства "Київська лісова науково-дослідна станція".

Скандал з чиновником Херсонської облради

Нещодавно на посаду керівника апарату Харківської ОДА призначили Володимира Клюцевського. Раніше він очолював апарат в іншій облдержадміністрації – у Херсонській. Але 3 місяці тому у Херсоні його звільнили з посади зі скандалом.

Мовиться, що Клюцевський та ще троє держслужбовців запросили привітати своїх колег-жінок з 8 березня гурт "Степ". Виступ супроводжувався підтанцьовкою з напівоголеними дівчатами.

Дивіться відео скандального виступу у Херсонській ОДА:

10 березня голова Херсонської облдержадміністрації Юрій Гусєв звільнив людей, які були відповідальними за святкування. Втім майже через 3 місяці причетного до організації цього привітання Володимира Клюцевського призначили на посаду керівника апарату Харківської облдержадміністрації.

Керівник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах зауважив, що не розуміє, як можна було призначити на цю посаду людину, яка "прославилась" таким привітанням з 8 березня.

"Не розумію, що може принести ця людина", – наголосив він.

У Шегинях двоє українців перелізли через паркан

Під час брифінгу прикордонників 15 червня журналісти зафіксували, як на пункті пропуску "Шегині" через паркан перелазили люди.

До теми У Шегинях двоє українців перелізли через паркан поки прикордонники давали брифінг: відео

На відео, яку опублікували журналісти видання "Твоє місто" помітно на передньому плані заступника начальника Західного регіонального управління Держприкордонслужби Олексія Гавеля, який розповідав про черги на пішому переході у пункті пропуску. Натомість на його тлі людина перелазила через паркан.

Як повідомив речник Західного оперативного командування Державної прикордонної служби Роман Павленко, порушниками виявились 40-річна жінка та 39-річний чоловік з Черкаської області.

Ці люди пояснили, що вирішили повернутись назад, бо побачили великий розмір черги, а також несприятливі погодні умови.

Порушників затримали в результаті порушення режиму пункту пропуску та притягнули до адміністративної відповідальності. Зокрема, вони сплатили по 170 гривень.

Роман Павленко відзначив, що ніхто з військовослужбовців Держприкордонслужби не притягався до відповідальності. Тому що вини прикордонників у цьому не було.

Речник Західного оперативного командування Державної прикордонної служби також зауважив, що факту незаконного перетину кордону України не було. Адже вони не перетинали кордон з України до Польщі. Вони внесені в базу даних на вихід з України. Тож їм потрібно було лише цим напрямком руху повернутися до інспектора, який їх оформлював.

Інспектор скасував би з бази даних інформацію щодо їхнього пропуску до Польщі. І вони могли спокійно повернутися на територію України за межі пункту пропуску,

– пояснив він.

Роман Павленко зазначив, що ця ситуація зумовлена об'єктивними чинниками. Зокрема, бажанням людей потрапити до Польщі. У Держприкордонслужбі це називають піковими навантаженнями.

І додав: щоб реагувати на такі ситуації прикордонники:

здійснюють збільшення чисельності прикордонних нарядів в пункті пропуску;

проводять постійну взаємодію зі своїми колегами з суміжних держав.

Громадяни влаштували самосуд злодіям у Запорізькій області

Мешканці містечка Акімовка, що в Запорізькій області, спіймали двох злодіїв, які обікрали будинок літньої пари. Злодіїв вирішили покарати привселюдно, обливши їх зеленкою і змусивши пробігти все містечко з плакатом: "Ми крадемо у стареньких".

За ними парочкою їхала машина з ініціаторами самосуду і слідкувала, щоб порушники нікуди не втекли.

Мешканці Акімовки самостійно покарали злодіїв: відео

Але на цьому історія не закінчилася. Один з крадіїв написав заяву до поліції. І поліцейські відкрили справу на чоловіка, який влаштував це покарання. За словами злодія, їх не лише облили зеленкою і зганьбили, а ще й побили.

Відтак ініціатора самосуду тепер судитимуть за завдання легких тілесних ушкоджень крадіям. Натомість справу щодо крадіжки, яку скоїли злодії, місцева поліція так і не відкрила. Оскільки пенсіонери не захотіли писати заяву про те, що їх обікрали.