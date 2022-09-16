Часом путінські вояки, не розібравшись у ситуації, починають "бити по своїх". Однак інцидент з нападом солдата на росгвардійців стався не на полі бою, а в готелі у Воронежі.

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Мій позивний "Марлін", я тебе особисто розіп'ю

У соцмережах з'явилась інформація, що п'яний чоловік з шевроном схожим на ПВК "Вагнер" влаштував скандал у готелі у Воронежі. Адміністрація вирішила викликати росгвардію, однак неадекватний "вагнерівець" почав погрожувати військовослужбовцям.

З'ясувалось, що орієнтовно 12 вересня "вагнерівець" повернувся з псевдореспубліки. Окупант погрожував одному з росгвардіців і сказав, що засуне палицю у задній прохід. Також він поставив риторичне запитання: "Ти знаєш, хто я такий?" – а опісля сам на нього відповів: що нібито "захищав росію".

Сам загарбник, на ім'я Андрій, заявив, що його позивний "Марлін" і він зі спецгрупи 136 полку.

Арешт п’яного "вагнерівця"

На відео видно, як путінський вояка б'є співробітника, а потім його самого завалюють на підлогу, б'ють кийком, ногами, а потім одягають наручники.

Відео сутички "вагнерівця" та росгвардії (обережно є нецензурна лексика)

У машині дорогою у відділок у нього знайшли 476 набоїв калібру 9 на 19 міліметрів.

Нагадаємо, у Бєлгородській області п'яні солдати переїхали авто місцевого мешканця: він зняв це на телефон.

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