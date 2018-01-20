П'яний пілот хотів везти 300 пасажирів на Маврикій: чоловіка арештували в аеропорту Лондона
В лондонському аеропорту Гатвік поліція арештувала нетверезого пілота, який хотів, наче й не було нічого, сісти за штурвал і летіти на Маврикій.
Як пише видання The Daily Mail, незвичний інцидент трапився на борту літака авіакомпанії British Airways.
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Пілот рейсу BA2063, що мав летіти з Лондона на острів Маврикій в Індійському океані, зайшов на борт разом з екіпажем.
Проте деяких пасажирів обурило те, що від пілота тхнуло алкоголем, і вони викликали правоохоронців.
Поліція затримала 49-річного пілота і зняла його з рейсу.
Проте, щоб знайти нового, знадобилось понад 2 години.
Як звітує сервіс польотів Flightradar24, у підсумку рейс на Маврикій 18 січня затримали на 2,5 години, а через 11 годин він таки успішно приземлився на острові в Індійському океані.