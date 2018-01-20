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П'яний пілот хотів везти 300 пасажирів на Маврикій: чоловіка арештували в аеропорту Лондона

19:47, 20 січня 1613 Читать новость на русском
Рейс British Airways затримали через п'яного пілота
Рейс British Airways затримали через п'яного пілота / Getty images

В лондонському аеропорту Гатвік поліція арештувала нетверезого пілота, який хотів, наче й не було нічого, сісти за штурвал і летіти на Маврикій.

Як пише видання The Daily Mail, незвичний інцидент трапився на борту літака авіакомпанії British Airways.

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Пілот рейсу BA2063, що мав летіти з Лондона на острів Маврикій в Індійському океані, зайшов на борт разом з екіпажем.

Проте деяких пасажирів обурило те, що від пілота тхнуло алкоголем, і вони викликали правоохоронців.

Поліція затримала 49-річного пілота і зняла його з рейсу.

Проте, щоб знайти нового, знадобилось понад 2 години.

Як звітує сервіс польотів Flightradar24, у підсумку рейс на Маврикій 18 січня затримали на 2,5 години, а через 11 годин він таки успішно приземлився на острові в Індійському океані.

літак лондон маврикій

Теги: Курйозні новини Великобританія авіація Лондон Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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