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Телеканал новин 24 Новини Новини України

П’яний помічник нардепа підстрелив підлітка

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Стрілянина у Вишневому
Стрілянина у Вишневому / фото з вільних джерел

У місті Вишневе Київської області нетверезий чоловік поранив з травматичної зброї 14-річного хлопця.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на речника Національної поліції Ярослава Тракало.

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Хлопці грали у футбол. Чоловік, що перебував у нетверезому стані поранив хлопця 14 років. Поранення у ногу. Наразі невідомо достовірно, чи він зробив це навмисно, чи з необережності,
– сказав речник.

Також в поліції повідомили, що затриманий є мешканцем Вишневого.

"Чоловік затриманий. Пістолет для відстрілу гумовими кулями вилучили. За даним фактом відкрито кримінальне породження за статтею 296 – хуліганство", – додав Тракало.

"Українська правда" з посиланням на джерала у правоохоронних органах повідомляє, затримали за стрілянину чоловіка на прізвище Штанько. За словами співрозмовника видання, він є помічником на громадських засадах нардепа від БПП Юлія Мамчура.

Теги: Новини України Новини Києва Зброя Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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