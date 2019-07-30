П'яний водій на саморобному тракторі намагався втекти від поліції на Київщині: фото

Водій на саморобному тракторі у стані алкогольного сп'яніння порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від патрульних. Курйоз з нетверезим жителем Київщини стався у селі Соснова.

Він проігнорував вимогу зупинитись і почав тікати від правоохоронців, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

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Поліцейським вдалось зупинити водія лише на подвір'ї його власного будинку. Він був настільки обурений діями правоохоронців, що почав лаятися та штовхати їх. Після чого вони вдягли на нього кайданки.

Тепер на чоловіка чекає суд не лише за водіння у нетверезому стані, а й за злісну непокору патрульним.