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      П'яний водій на саморобному тракторі намагався втекти від поліції на Київщині: фото

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      Водій тікав від поліції на тракторі
      Водій тікав від поліції на тракторі / facebook

      Водій на саморобному тракторі у стані алкогольного сп'яніння порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від патрульних. Курйоз з нетверезим жителем Київщини стався у селі Соснова.

      Він проігнорував вимогу зупинитись і почав тікати від правоохоронців, повідомляє прес-служба поліції у Facebook.

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      Поліцейським вдалось зупинити водія лише на подвір'ї його власного будинку. Він був настільки обурений діями правоохоронців, що почав лаятися та штовхати їх. Після чого вони вдягли на нього кайданки.

      Тепер на чоловіка чекає суд не лише за водіння у нетверезому стані, а й за злісну непокору патрульним.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Поліція Алкоголь
      Джерело: 24 канал
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