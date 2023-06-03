Неадекватна поведінка та порушення ПДР: у Києві водій тролейбуса п'яним возив людей

Днями у Києві водій тролейбуса вирішив, що сісти за руль напідпитку – хороша ідея. Лише завдяки пильності та відповідальності пасажира це не завершилося трагедією.

Стурбований пасажир зателефонував на лінію 102 та поскаржився на водія. Через це правоохоронцям вчасно вдалося зупинити габаритний громадський транспорт та не допустити можливу ДТП.

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У крові було 2,15 проміле

Як повідомили правоохоронці, пасажир поскаржився на водія через те, що він неадекватно поводився за рулем та порушував ПДР. Він вважав, що поведінка кермувальника зумовлена алкогольним сп'янінням.

Зупинити тролейбус поліцейським вдалося у Шевченківському районі столиці. Ще до застосування приладу Драгер вони зауважили, що 43-річний водій й справді має ознаки алкогольного сп'яніння.

Як зазначили у патрульній поліції Києва, це згодом підтвердив й алкотестер. Результат перевірки показав, що у крові було 2,15 проміле. І це при допустимому вмісті алкоголю в 0,2 проміле.

"Випив літр пива. Міцного", — так пояснив патрульним ознаки сп'яніння водій тролейбуса,

— зазначили правоохоронці.

Водій тролейбуса був напідпитку: відео

На водія чекає великий штраф

Після встановлення серйозного правопорушення, патрульні відсторонили водія від керування, склали на нього протокол та повідомили перевізника про подію.

Друзі, це яскравий приклад Community policing – коли охоронці порядку та громада спільними зусиллями створюють безпечне середовище. Дякуємо небайдужому киянину за активну громадську позицію!

– підкреслили у пресслужбі столичної патрульної поліції

Зазначимо, що на водія склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Керування транспортним засобом у стані сп'яніння". Її порушення карається штрафом у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тисяч гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Кермування напідпитку призвело до трагедії