П’ять правил щасливого життя від Опри Уінфри
Телеведуча Опра Уїнфрі сформулювала п’ять простих правил, які роблять її щасливою щодня.
Про це повідомляє Buro247.
Тримайте баланс
"Я можу їсти все, що захочу. Просто не треба їсти це одночасно. В цьому вся філософія життя. Можна отримати все що завгодно. Тільки не все одразу", – пояснила телеведуча.
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Дотримуйтесь власних стандартів краси
"Пройшли часи, коли я хотіла бути худою або відповідати будь-яким стандартам, крім тих, коли моє тіло відчуває себе найкраще", – зазначила Уінфрі.
Завжди знаходь час для себе
"Я завжди знаходжу час для того, щоб побути в спокої, один раз в день, а в ідеалі – два. 20 хвилин вранці, 20 хвилин увечері", – розповіла зірка.
Будьте вдячними
"Я ніколи не ставила будильники, я в них не вірю. Вони мене турбують. Я завжди тримаю в голові певний час і прокидаюся трохи раніше, зазвичай між 6:02 і 6:20 ранку, тому що мої собаки звикли, що я їх в цей час вигулюю. Моя перша думка з самого ранку: "О, я жива. Дякую!", – сказала Опра.
Живіть справжнім
"Дихайте. Видихайте. І нагадуйте собі, що цей момент – єдине, що у вас точно є і що ви знаєте", – наголосила Уінфрі.