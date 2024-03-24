Пєсков розкрив справжній задум: до чого варто готуватись росіянам у найближчі роки

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков раптово заявив, що тепер так звана "СВО" в Україні перетворилася на справжню війну. Все, мовляв, через втручання Заходу.

Звісно, такі серйозні заяви з боку російської влади не виникають на порожньому місці. Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу до чого у такий спосіб готують росіян.

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Очевидна стратегія Кремля

Дмітрій Пєсков нещодавно заявив, що так звана "СВО" уже перетворилась на війну. Мовляв, усе справді починалося як "специальная ваєнная аперация", але щойно колективний Захід став її "учасником на стороні України", для росіян це й стало війною.

Це вже елемент поствиборчої історії: до виборів не говоримо "війна" – це вже вкладається в певну політтехнологічну стратегію. Потім кажемо війна, потім говоритимемо про внутрішню мобілізацію, про зовнішню, і зрештою всіх "згребемо" і відправимо на війну, яку, власне, вже війною і називають,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Оскільки Владіміра Путіна переобрали на наступний президентський термін, особливо приховувати режиму вже немає чого. Війну називають війною, якщо людина не піде воювати – її засудять або вб'ють "найманці з НАТО".

"Вони надалі так і вчинятимуть: згущуватимуть фарби, залякуватимуть та триматимуть у постійному страху людей. Так і працює пропаганда: тепер в Росії більше бояться представників ЛГБТ-спільноти, ніж маніяків і терористів. Так і з війною. Людей накручуватимуть так сильно, щоб вони розуміли, якщо не підуть воювати – їх дістануть все одно". – наголосив політтехнолог.

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