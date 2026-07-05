У Кремлі визнали, що в Україні триває не якась "спеціальна військова операція", а справжня війна. Щоправда, у цьому там традиційно звинуватили Захід.

В коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну речник Кремля Дмитро Пєсков поскаржився, що йде справжня війна.

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Чому у Путіна раптом назвали "сво" війною?

За словами російського чиновника, те, що відбувається в Україні – це війна, оскільки європейські країни й США активно допомагають Києву.

Все починалося як спеціальна військова операція. А тепер це війна, бо за Києвом стоять і Берлін, і Париж, і Гаага, і Осло, і, на жаль, Вашингтон. Вони допомагають визначати цілі через свої супутники, допомагають наводити іноземну зброю на наші об'єкти, використовуючи всю свою інфраструктуру,

– пожалівся Пєсков.

Нагадаємо, що раніше у Кремлі звинувачували США у зраді "духу Анкориджа". Так росіяни називали нібито домовленості Трампа й Путіна на саміті на Алясці влітку 2025 року. Згідно з ними, Україна мала вивести свої війська з Донбасу.

Помічник диктатора Ушаков заявив, що США не виконали домовленості.

Пізніше держсекретар Марко Рубіо спростував наявність будь-якої угоди між США та Росією щодо України. Володимир Путін був змушений це теж визнати.