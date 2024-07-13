Союзники по НАТО подумують над тим, аби розмістити у себе американську далекобійну зброю. Дмітрій Пєсков цинічно заявив, що у такий спосіб європейські країни перетворяться на "потенційну жертву".

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення ракет "Томагавк" у Німеччині для посилення захисту партнерів по Альянсу. У Кремлі пообіцяли відповісти. Так, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков в інтерв'ю російському пропагандисту Павелу Зарубіну взявся погрожувати столицям європейських країн.

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"Європейські країни – потенційна жертва"

За словами Пєскова, ситуація з розміщенням ракет США в Європі вже була за часів "холодної війни". Тоді американські снаряди нібито були традиційно направлені на Радянський Союз, який своєю чергою теж тримав на прицілі європейські точки, де були розташовані ті ракети.

США продовжують заробляти гроші. Європа перебуває на прицілі наших ракет. Росія – на прицілі американських ракет. Ми це вже все проходили,

– заявив Пєсков.

Він наголосив, що у країни-агресорки буцімто вистачає потенціалу для стримування західних ракет. Водночас, за його словами, потенційною жертвою є столиці тих європейських країн, де США поставлять своє озброєння.

Також Пєсков розмріявся, що Європа може повторити долю Радянського Союзу, розпадом якого завершилася "холодна війна".

"Європа зараз тріщить по швах. Для неї зараз не кращий час. Тому в різних конфігураціях повторення історії неминуче", – сказав речник Путіна.