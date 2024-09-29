У Путіна відповіли, хто визначатиме, що настав час для ядерного удару

Нещодавно Владімір Путін анонсував внесення уточнень щодо обставин для застосування Росією ядерної зброї. Дмітрій Пєсков уточнив, хто саме визначатиме, що умови для атомного удару настали.

Слід зауважити, що анонс про внесення змін в ядерну доктрину прозвучав саме на тлі дискусій, які точаться на Заході з приводу надання Україні дозволу на удар по країні-агресорці далекобійними ракетами. В ЄС наголосили, що попри погрози Путіна, надалі продовжать підтримувати Київ.

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Хто підкаже Путіну, що потрібно тиснути "червону кнопку"

У телепрограмі "Москва. Кремль. Путін" речник російського диктатора Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що згідно з оновленою держполітикою в галузі ядерного стримування Міноборони Росії визначатиме, чи настали умови для використання атомної зброї.

Це прерогатива наших спеціалістів, наших військових. Вони уважно стежать за тим, яке саме озброєння та як використовується. Саме вони фіксують пряме залучення країн колективного Заходу до конфлікту навколо України, і вони не послаблюватимуть свою увагу,

– наголосив Пєсков.

За словами посіпаки Путіна, внесення коригувань в ядерну доктрину зробило необхідним те, що ядерні держави почали брати участь у конфлікті навколо України на боці України, а інфраструктура НАТО просунулася у бік російських кордонів.

До слова, Олександр Лукашенко теж назвав умову для використання ядерної зброї. Самопроголошений президент Білорусі наголосив, що "червона лінія – це державний кордон".