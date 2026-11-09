"Україна вже є іншою країною": Пєсков прокоментував заяву Трампа про зміну її кордонів

У Кремлі прокоментували скандальну заяву Дональда Трампа. Президент США заявив, що після завершення війни "Україна матиме дещо іншу форму".

Пропагандисти попросили речника Путіна Дмитра Пєскова прокоментувати слова американського лідера щодо кордонів України.

Що відповів Пєсков?

Щодо форми України, то з погляду географії це вже інша країна, а реалії на землі очевидні,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо, в одному з останніх інтерв'ю Дональд Трамп оцінив перспективи мирного врегулювання конфлікту в Україні.

За словами президента США, війна в Україні скоро завершиться завдяки саме йому.

Я думаю, що ми цього досягнемо (мирної угоди), і це станеться. Зрештою Україна матиме дещо іншу форму,

– сказав політик.

Також він відмовився відповідати, кому з двох лідерів – Зеленському чи Путіну – довіряє більше.

Напередодні Трамп анонсував "масштабну мирну угоду" щодо України, яка торкнеться усієї Європи.

Нагадаємо, Росія послідовно відмовляється від безумовного припинення вогню на лінії зіткнення. Крім того, Кремль відкидає будь-які інші форми перемир'я, зокрема енергетичне.

Москва висуває жорсткі умови для припинення бойових дій. Ключова серед них – виведення ЗСУ з частково окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.