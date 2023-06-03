А що трапилось: у Кремлі передумали проводити масштабне свято на день Росії

Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що у Москві не проводитимуть масові заходи до дня Росії. Дійства мали відбутись 12 червня.

За інформацією російських ЗМІ, щороку у цей день в Кремлі влаштовують традиційний урочистий захід. Однак цьогоріч щось явно пішло не за планом, пише 24 Канал.

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Що буде натомість

Як заявив Пєсков, замість урочистого прийому Путін вилізе з бункера і проведе вручення державних премій. Попередньо, макулатуру від російського президента отримають діячі у галузі науки, культури та мистецтва.

Нагадаємо, що нещодавно Москву атакували безпілотники. Вночі та вранці 30 травня росіяни почали повідомляти про запуск дронів на Москву та Підмосков'я. Спочатку з'явилась інформація про вибух на 25 поверсі житлового будинку у Новій Москві. Ніхто з мешканців не постраждав. Пізніше інформували про БпЛА на Рубльовці.

Міноборони Росії заявило, що начебто по містах випустили 8 дронів. Хоч насправді навіть з відео, які активно поширювали місцеві, зрозуміло, що це чистісінька брехня. В середньому до Москви та області навідалось від 25 до 30 безпілотників.

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