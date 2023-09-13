Росія – це "педерація": Пєсков зробив неочікуване "одкровення"
Дмітрій Пєсков, прессекретар Путіна, так би мовити, обмовився за Фрейдом. Прихвостень Путіна чи не вперше сказав правду про те, чим насправді є Росія.
Дмітрій Пєсков, судячи з усього, коли спілкувався з пропагандистами сказав, "Російська Педерація", маючи на увазі "Російська Федерація", пише 24 Канал. Але, як то кажуть, з пісні слова не викинеш.
Дивіться також Нічний бронепотяг під пильним оком Китаю: що Путіну пообіцяв Кім Чен Ин
Лідер КНДР "назвав" ситуацію у Росії – "еб**ою дійсністю"
Своєю обмовкою Пєсков, вочевидь, висловив справжнє ставлення до того, що в Кремлі звикли називати "могутньою" Росією.
Як обмовився Пєсков: дивіться відео
Однак казус стався не тільки з Пєсковим, але й перекладачем диктатора КНДР Кім Чин Ина під час візиту до Росії. Перекладач лідера КНДР зробив дотепну помилку при перекладі.
"У момент вступу на російську землю я відчув бойовий дух і еб*чу дійсність", – обмовився перекладач.
Хоча, зважаючи на те, як страждає російська економіка від західних санкцій, можна припустити, що це була й не обмовка.
Перекладачем диктатора КНДР зробив смішну помилку: дивіться відео
Лідер КНДР у Росії: що відомо
- Лідер КНДР Кім Чен Ин приїхав у Росію для зустрічі з Владіміром Путіним на тлі побоювання щодо обміну військовою допомогою між двома режимами, які опинилися у світовій ізоляції.
- У середу, 13 вересня, Путін зустрів Кім Чен Ина, після чого вони вирушили оглядати космодром "Восточный".
- Диктатори вже провели переговори й Кім Чен Ин запевнив Путіна в підтримці. Хоча деталі переговорів не відомі, однак ЗМІ припускали, що диктатори будуть обговорювати торгівлю зброєю та оборонними технологіями.
- США попередили КНДР і Росію, що стежитимуть за результатами зустрічі Кім Чен Ина й Путіна. США готові без вагань ввести нові санкції в разі, якщо обидві країни підуть на чергове порушення обмежень щодо передачі зброї.
- Крім того, віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що обидві країни чекатиме подальша ізоляція у разі обміну військовою допомогою.