Дмітрій Пєсков, прессекретар Путіна, так би мовити, обмовився за Фрейдом. Прихвостень Путіна чи не вперше сказав правду про те, чим насправді є Росія.

Дмітрій Пєсков, судячи з усього, коли спілкувався з пропагандистами сказав, "Російська Педерація", маючи на увазі "Російська Федерація", пише 24 Канал. Але, як то кажуть, з пісні слова не викинеш.

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Лідер КНДР "назвав" ситуацію у Росії – "еб**ою дійсністю"

Своєю обмовкою Пєсков, вочевидь, висловив справжнє ставлення до того, що в Кремлі звикли називати "могутньою" Росією.

Як обмовився Пєсков: дивіться відео

Однак казус стався не тільки з Пєсковим, але й перекладачем диктатора КНДР Кім Чин Ина під час візиту до Росії. Перекладач лідера КНДР зробив дотепну помилку при перекладі.

"У момент вступу на російську землю я відчув бойовий дух і еб*чу дійсність", – обмовився перекладач.

Хоча, зважаючи на те, як страждає російська економіка від західних санкцій, можна припустити, що це була й не обмовка.

Перекладачем диктатора КНДР зробив смішну помилку: дивіться відео

Лідер КНДР у Росії: що відомо