"Перемир'я" на Великдень: у Кремлі почали скиглити про непіддатливий Київ

У Кремлі почали говорити про так зване "перемир'я" на великодні свята. У Москві скаржаться, що Україна нібито не хоче домовлятися про "перемир'я".

Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков прокоментував ймовірність великоднього "перемир'я". Його заяву поширили прокремлівські медіа, пише 24 Канал.

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У Путіна відповіли, чи буде великодне "перемир'я"

Він розповів, що наразі на цю тему "не було жодних ініціатив". При цьому Пєсков нагадав, що Москва раніше висувала подібні ініціативи та нібито дотримувалася їх.

Тепер, як каже прихвостень Путіна, Росія зіштовхувалася з "небажанням України дотримуватися такого режиму".

Чому Україна не погоджується на "перемир'я"

Офіційні особи в Києві відмовляються від будь-якого перемир'я з Росією, оскільки російському військово-політичному керівництву не можна вірити. Росія неодноразово порушувала домовленості, зокрема й до повномасштабного вторгнення в Україну.

У Москві намагаються маніпулювати на релігійних святах. Так, у Москві в односторонньому порядку заявили про "перемир'я" на Різдво у 2023 році.

В Офісі Президента України заявили, що не погоджуються на російське "перемир'я", оскільки триває процес деокупації українських територій.

Що більше, Росія сама ж порушила своє "перемир'я". Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Різдво російські війська обстріляли Бахмут.

Зеленський наголосив, що безпеку та мир в Україні можна досягти лише одним способом. Для цього потрібно вигнати російських окупантів з української землі та ліквідувати будь-які можливості Росії тиснути на Україну чи Європу.

Слід нагадати, що Росія вела обстріли по Україні на Різдво 25 грудня 2022 року. Також окупаційні війська потужно обстріляли Херсон 24 грудня.

Росія зацікавлена у "перемир'ї" тільки для того, щоб перекинути свої війська та відновити сили.