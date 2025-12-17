На Львівщині знайшли небезпечний боєприпас від комплексу, що використовують для збиття цілей

В одному з населених пунктів Львівської області 16 грудня виявили ракету від американського ПЗРК "Стінгер". Спеціалісти знешкодили небезпечний боєприпас.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Дивіться також Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допомагають закрити небо

Що відомо про ракету "Стінгер", яку виявили у Львівській області?

У вівторок, 16 грудня, на території біля селища Гніздичів, що в Стрийському районі, помітили боєприпас, схожий на ракету. Працівники Національної поліції, які прибули на місце, з'ясували, що це був снаряд від переносного зенітного ракетного комплексу "Стінгер".

Правоохоронці забезпечили охорону місця, де виявили вибуховий предмет та знешкодили його, аби він не міг вибухнути й завдати руйнувань.

Зазначимо! Американський "Стінгер" є комплексом малої дальності й використовується для ураження деяких літаків, гелікоптерів і БпЛА. За допомогою інфрачервоного самонаведення він може стріляти на приблизно 4 – 8 кілометрів. Це старий ПЗРК, що перебуває на озброєнні з 1980-х років і широко застосовується багатьма країнами.

ПЗРК "Стінгер" могли використовувати бійці Сил оборони для захисту українського неба від російських ракет і дронів. Після початку повномасштабної агресії США та інші країни НАТО офіційно передали Україні кілька "Стінгерів" у межах пакетів оборонної допомоги.

Де ще в Україні виявили небезпечні боєприпаси?