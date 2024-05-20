В Україні запровадять QR-коди замість військового квитка, – Арахамія
Джерело:Давид Арахамія
Військовозобов'язані українці матимуть можливість використовувати QR-коди, а не носити з собою військовий квиток.
Згенеровані QR-коди планують зробити ідентичними до тих, що були під час пандемії COVID-19. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Читайте також Скільки військовозобов'язаних вже оновили свої дані через Резерв+: Міноборони назвало цифру
QR-код замість військового квитка
Арахамія повідомив, що через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військово-облікові дані оновили 2944 українці, через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) – 3703 людини. Ще 415 094 військовозобов'язані зробили це через мобільний застосунок Резерв+.
Наступний крок – генерація QR-коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток,
– написав голова депутатської фракції.
Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомляв, що через Резерв+ дані оновлюють в 80 разів більше, ніж в ЦНАПах.Важливо! Усі військовозобов'язані мають оновити дані упродовж 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Воно може бути виписане у разі потреби згодом.
Оновлення даних через Резерв+
- Резерв+ – український мобільний застосунок, що дає змогу військовозобов'язаним оновити свої облікові дані та отримати інформацію щодо себе в реєстрі "Оберіг". Виконує роль електронного кабінету для військовозобов'язаного.
- Сервіс Резерв+ новий, його запустили 18 травня. Втім, за словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, він одразу ж викликав великий ажіотаж.
- З 18 червня у Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.