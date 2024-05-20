В Україні запровадять QR-коди замість військового квитка, – Арахамія

Військовозобов'язані українці матимуть можливість використовувати QR-коди, а не носити з собою військовий квиток.

Згенеровані QR-коди планують зробити ідентичними до тих, що були під час пандемії COVID-19. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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QR-код замість військового квитка

Арахамія повідомив, що через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки військово-облікові дані оновили 2944 українці, через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) – 3703 людини. Ще 415 094 військовозобов'язані зробили це через мобільний застосунок Резерв+.

Наступний крок – генерація QR-коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток,

– написав голова депутатської фракції.

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомляв, що через Резерв+ дані оновлюють в 80 разів більше, ніж в ЦНАПах.

Оновлення даних через Резерв+

Усі військовозобов'язані мають оновити дані упродовж 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде . Воно може бути виписане у разі потреби згодом.