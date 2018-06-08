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Qualcomm презентує нову лінійку чіпсетів для смартфонів на Android Go

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Qualcomm презентує нову лінійку чіпсетів для смартфонів на Android Go
Qualcomm презентує нову лінійку чіпсетів для смартфонів на Android Go / Фото з вільних джерел

Google активно працює на модифікованою версією Android 8.1 Oreo для бюджетних смартфонів. Нове програмне забезпечення обіцяє повноцінний досвід роботи із мобільними пристроями за невелику ціну. Нова платформа призначена для ринків, що розвиваються.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також:  Qualcomm готує ще один чіпсет для ноутбуків – Snapdragon 1000

Варто зазначити, що великі вендори активно підтримують починання Google. Наприклад, в мережі з'явилася інформація про те, що Qualcomm готується випустити два чіпи – Snapdragon 429 і Snapdragon 439 – спеціально для пристроїв Android Go. Початкова лінійка процесорів Snapdragon 200 не забезпечує належну продуктивність, тому було прийнято рішення перевести смартфони на нові платформи.


Qualcomm презентує оновлену лінійку чіпсетів для смартфонів

Інформації про Snapdragon 429 немає, а Snapdragon 439 – це модифікація вже добре знайомого Snapdragon 625 з вісьмома 14-нанометровими ядрами ARM Cortex-A53. Не виключено, що Snapdragon 429 і Snapdragon 439 пізніше з'являться і в звичайних смартфонах початкового рівня.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Смартфони Техно Google Android
Джерело: 24 Канал
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