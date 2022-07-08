Рада спростила процедуру виїзду дітей з України: хто з батьків і як може надавати згоду

Верховна Рада під час засідання 8 липня спростила процедуру виїзду дітей з України. Відтепер кожен з батьків може надавати дозвіл на тимчасовий виїзд дитини до 16 років за кордон у застосунку Дія.

Деталі повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Він заявив, що визначили чіткий перелік підстав, коли один із батьків може вивозити дитину за кордон без згоди другого. Мовиться про дітей віком до 16 років.

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Підстави для вивезення дитини без дозволу другого з батьків

Вивезти одному з батьків дитину за кордон без дозволу можна за певних обставин. Зокрема, нардепи визначили чіткий перелік підстав:

якщо другий з батьків помер або рішення суду про оголошення його померлим набуло чинності;

набуло сили рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків. Або у разі його визнання зниклим безвісти або недієздатним.

у разі смерті другого з батьків або набрання законної сили рішенням суду про оголошення його померлим;

якщо дитина або другий з батьків – іноземець чи особа без громадянства.

якщо дитина виїжджає у супроводі одинокої матері;

якщо виїзд відбувається у супроводі одного з батьків, місце проживання дитини з яким визначено за рішенням суду або підтверджено висновком органів опіки. Щоправда, тоді виїзд дитини дозволяється на термін не більше, ніж один місяць.

за наявності у другого з батьків заборгованості за аліментами, сума яких перевищує суму відповідних платежів за 3 місяці;

якщо є рішення суду про дозвіл на тимчасовий виїзд за межі України дитини без згоди другого з батьків.

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