У США назвали ціну продовження війни в Україні та закликали до складних компромісів

Посол США в ООН Майк Волц заявив під час засідання Ради Безпеки, що мирне врегулювання між Росією та Україною вимагатиме складних компромісів від усіх сторін. За словами дипломата, переможців у цій війні не буде.

Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого Україні.

Що кажуть у США?

Майк Волц підтвердив підхід президента США Дональда Трампа до завершення війни, який нібито передбачає необхідність ухвалення непростих рішень задля припинення бойових дій.

Під час виступу американський дипломат підкреслив, що внаслідок тривалого протистояння у підсумку програють обидві сторони. Він окремо звернув увагу на людські втрати та наголосив, що втрата ще 25 000 життів є абсолютно неприйнятною. Він не уточнив, звідки взяв саме цю цифру.

Дипломат окремо згадав ініціативу першої леді США Меланії Трамп, яка стосується повернення українських дітей, примусово вивезених Росією, до їхніх родин. На думку представника Вашингтона, саме гуманітарний напрямок може стати відправною точкою для ширшого дипломатичного діалогу.

Якщо Росія та Україна можуть співпрацювати задля возз’єднання дітей із родинами, то вони зможуть сісти за стіл переговорів і розпочати значно складнішу роботу з припинення цього конфлікту,

– заявив Волц.

Під час засідання Ради Безпеки ООН із заявою виступив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Він заявив про нібито готовність Москви до переговорів задля досягнення миру, проте одразу уточнив, що Кремль не планує робити жодних пауз у веденні бойових дій.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що війна навряд завершиться нищівною перемогою однієї зі сторін. На думку політика, компроміс залишається єдиним правильним шляхом.