Рада Безпеки ООН скликає неформальне засідання через Навального: деталі

Рада Безпеки ООН проведе неформальне засідання через ситуацію з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Обговорення заплановане на 3 лютого.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на AFP

Неформальне засідання Ради Безпеки ООН відбудеться в закритому форматі.

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Радбез ООН обговорить ситуацію з Навальним

Офіційною темою бесіди буде спроба отруєння Олексія Навального "Новачком", яке сталося в серпні 2019 року. Однак, як зазначається, дипломати можуть обговорити і питання тримання під вартою опозиціонера.

Неформальний статус засідання передбачає, що висловлюватися та пропонувати теми зможе будь-який член Ради Безпеки, натомість Росія не зможе цьому перешкодити.

Відзначимо, що 18 січня Рада ООН з прав людини закликала негайно звільнити Навального з-під варти. І наголосила, що Росія повинна провести ретельне та неупереджене розслідування його отруєння.

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