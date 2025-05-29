Через нещодавні масовані атаки: Радбез ООН скликає важливе засідання

Рада Безпеки ООН 29 травня ввечері скликає важливе засідання за ініціативою України через нещодавні російські атаки. Очікується, що партнери України зроблять жорсткі заяви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис очільника МЗС Андрія Сибіги у соцмережі Х.

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Міністр закордонних справ повідомив, що Україна ініціювала скликання засідання Ради Безпеки ООН після серії російських атак, що спричинили загибель цивільних.

Ми очікуємо на жорсткі заяви від наших партнерів, що підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити Росію прийняти повне припинення вогню як основу для змістовного мирного процесу,

– йдеться в повідомленні.

Він додав, що Україна підтвердить свою повну відданість мирним ініціативам у співпраці із США та європейськими партнерами.

У заяві також буде наголошено, що доки Росія затягує мирний процес і продовжує жорстокі атаки на нашу державу, міжнародний тиск на агресора має лише посилюватися.

Раніше повідомлялось, що Росія скликає термінове засідання Радбезу ООН, адже хвилюється, що країни ЄС можуть загрожувати її безпеці. Там заявили, що партнери України намагаються перешкодити зусиллям "мирного врегулювання" війни.

Нагадаємо, що Сибіга відповів, чи готова Україна до виходу США з мирних переговорів. За його словами, це питання не обговорюється, адже без США безпека Європи неможлива.

Також, нещодавно стало відомо, що росіяни запропонували умови для припинення вогню, серед яких скасування військової допомоги Україні. Союзники відкинули цю умову.