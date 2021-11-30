Ахметов в мінусі: Рада схвалила законопроєкт про збільшення податків
30 листопада 2021 , 14:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Верховна Рада схвалила так званий "ресурсний" законопроєкт 5600, який стосується змін до Податкового кодексу. Закон розглядали за спецпроцедурою, щоб не йти по всім 11 000 правкам.
За законопроєкт проголосували 255 народних обранців.
Важливо Комітет парламенту затвердив фінальну редакцію "податкового" законопроєкту
Що відомо про законопроєкт №5600
Документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу. Мета законодавчої ініціативи:
- створення більш ефективних механізмів адміністрування податків;
- недопущення безпідставного користування податковими пільгами;
- створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків.
Що саме зміниться для українців
- Закон запроваджує до 2037 року широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах. Звільняє від оподаткування прибутки виробників свійської птиці, крім курей.
- Дозволяє держслужбовцям, які не виконували публічні функції з 1 січня 2010 року, взяти участь у податковій амністії.
- До 2026 року запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії.
- Передбачає, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником у власність у процесі приватизації земель, які перебували у користуванні такого платника.
- Зобов'язує компанії-забудовників сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю;
- Запроваджує податку у вигляді 18% від доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості на рік. Досі ж у податковому кодексі міститься норма, що такі операції оподатковуються податком 5%.
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Цей законопроєкт у ЗМІ назвали "антиахметівським" адже ним пропонується:
- підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди (на якій спеціалізуються компанія "Метінвест" Ріната Ахметова),
- запровадити акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій (ДТЕК Ріната Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики в Україні).
Зазначимо, що у першому читанні законопроєкт №5600 ухвалили ще у липні 2021 року.Цікаво! Кількість поправок до другого читання проєкту закону після опрацювання комітетом за відповідною процедурою зменшилася з понад 11 тисяч до приблизно 150.