Десятки тисяч штрафу: Рада хоче посилити покарання за проникнення у зону ЧАЕС

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про посилення відповідальності за порушення вимог режим радіаційної безпеки. Мовиться про територію, яка була радіоактивно забруднена.

За законопроєкт голосували 2 липня, за були 269 народних обранців. Внесли до парламенту документ ще у вересні 2020 року.

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Правопорушення криміналізують

Згідно з документом, правопорушення виключать з кодексу про адмінпорушення і криміналізують його. До Кримінального кодексу додадуть нову статтю.

За порушення режиму на території радіоактивного забруднення може загрожувати:

Штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень.

Обмеження або позбавлення волі на термін від 1 до 7 років.

Мовиться не лише про самовільне проникнення в зону відчуження, а й поселення там, вивезення, придбання та збут речей та продуктів харчування звідти.

Рада проголосувала за підвищення пенсії чорнобильцям

Зараз штраф за це порушення сягає лише 340 гривень.

Зазначимо, що 29 червня Верховна Рада проголосувала за підвищення пенсій для чорнобильців. Документ терміново передали на підпис спікеру Разумкову.

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Згідно з законом, додаткова пенсія за шкоду, яку заподіяли здоров'ю та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника під час Чорнобильської трагедії виплачуватиметься повністю і не залежатиме від інших доходів.