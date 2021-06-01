Рада хоче спростити видачу документів українцям з Криму й Донбасу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про спрощену процедуру отримання українських документів для громадян, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України.

За законопроєкт проголосували 315 народних депутатів. Відповідне рішення схвалили 1 червня.

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Що відомо про законопроєкт

Метою документу є:

врегулювання механізму внесення відомостей про зареєстроване місце проживання особи у тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у Криму;

визначення місця для оформлення українського паспорта чи довідки про спеціальний статус.

Законопроєкт визначає, що оформлення документів здійснюється на підставі довідок, які підтверджують реєстрацію місця проживання, або відомостей, внесених до документів особи, які підлягають обміну. Цим займатиметься Державна міграційна служба за місцем звернення особи.

Російські паспорти на окупованих територіях

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, Росія видала вже 600 тисяч своїх паспортів на окупованому Донбасі. Крім того, агресор прискорює незаконну "паспортизацію" населення, а в разі відмови, місцевим мешканцям погрожують звільненнями з роботи.