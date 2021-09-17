Рада має внести зміни до Кримінального кодексу щодо довічно ув'язнених: рішення КСУ

КСУ вирішив, що певні положення Кримінального кодексу України суперечать Конституції. Зокрема, мовиться про частину стосовно відбування покарання для довічно ув'язнених.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді України Ольга Совгиря. КСУ визнав неконституційними частину 1 статті 81 та частину 1 статті 82 ККУ.

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Судді керувались документами міжнародного права

Мовиться про неможливість звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м'яким. Це стосується осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

Рада має невідкладно взятись за полодення ККУ

Рішення суддів основане на документах міжнародного права, практиці Євросуду з прав людини та Суду ЄС. Також взяли до уваги юрисдикції європейських країн.

Раніше Європейський суд з прав людини в 2019 року в рішенні "Петухов проти України №2" вже визнав, що українське законодавство в цьому плані не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод,

– написала Совгиря.

Тепер Верховна Рада має невідкладно виправити перераховані КСУ положенні відповідно до Основного закону країни.

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Текст публікації Ольги Совгирі:

Конституційний Суд визнав неконституційною частину 1 статті 81 та частину 1 статті 82 Кримінального кодексу України в частині неможливості звільнення від відбування покарання і заміни невідбутої частини покарання більш м'яким для осіб, яких засуджено до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.



Верховну Раду зобов'язано невідкладно привести положення Кримінального кодексу України у відповідність до Конституції України та цього рішення.



Раніше Європейський суд з прав людини в 2019 р. в рішенні "Петухов проти України №2" вже визнав, що українське законодавство в цьому плані не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.



Верховна Рада в березні 2021 року прийняла в першому читанні законопроекти №4048 і №4049, які спрямовані на приведення українського законодавства в цьому питанні до європейських стандартів в сфері захисту прав і свобод людини.