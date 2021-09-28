Рада може розглянути кадрові зміни в уряді вже на початку жовтня

Найближчим часом Кабмін очікують кадрові зміни. Розглянути це питання українські нардепи можуть вже на першому тижні жовтня.

Таку інформацію повідомила заступниця очільника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Про це вона говорила в ефірі одного з українських телеканалів.

Раніше Це була особиста думка колеги, – Кравчук спростувала заяву про відставку уряду

Все проясниться вже на початку жовтня

За словами Кравчук, мовиться про зміну 3 – 4 глав міністерств. Проте детальніше говорити про це можна буде вже після представлення кандидатів. Серед них, зокрема, можуть бути й нардепи зі "Слуги народу". Лише після цього запустять офіційний процес. "Не виключаю, що на пленарному тижні, який розпочнеться 5 жовтня, ці кадрові зміни уже можуть бути на голосуванні в офіційній залі", – пояснила політикиня.

У "Слузі народу" розсекретили місце проведення свого з'їзду

На початку жовтня "слуги народу" проведуть у Трускавці виїзне засідання фракції. Там вони мають намір підбити підсумки своєї роботи й обговорити наступні дії.

На зустріч запросять, зокрема, генпрокурорку Ірину Венедіктову, очільника СБУ Івана Баканова й урядовців.

Крім цього, запрошення можуть отримати й потенційні кандидати у міністри. Захід відвідає також сам президент Зеленський.

Чутки про відставку всього уряду

Раніше Кравчук вже анонсувала, що у кількох міністерствах можуть змінити очільників. Втім, про кого саме мовиться – не уточнила. Мовляв, як тільки звучать прізвища – у людини з'являються проблеми у роботі.

На початку вересня "слуга народу" Олег Дунда повідомив, що на жовтень запланована відставка всього Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Він стверджував, що деякі міністри залишаться, але більшість з них – оновлять. Втім, згодом Кравчук спростувала цю гучну заяву. Вона пояснила, що це – лише особиста позиція її колеги, але аж ніяк не позиція усієї фракції.