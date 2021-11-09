Рада може виділили 3 мільярди гривень на підтримку бізнесу в червоній зоні

Народні депутати від фракції "Слуга народу" пропонують направити 3 мільярди гривень на підтримку бізнесу та найманих працівників у червоних карантинних зонах.

Відповідний законопроєкт №6297 із поправками до Державного бюджету на 2021 рік зареєстрували 8 листопада. Текст документа оприлюднили на сайті Верховної Ради.

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Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання,

– йдеться в пояснювальній записці.

Очікують, що рішення спонукатиме бізнес і найманих працівників вакцинуватися від COVID-19.

Окрім цього, у відповідному законопроєкті також зазначається, що допомогу виділять за рахунок перевиконання планових показників надходжень до дохідної частини бюджету.

Підтримка бізнесу в червоних зонах

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що сьогодні підтримка бізнесу є важливою. Найперше це стосується тих регіонів, де діє червона зона карантину.

За словами глави держави, Міністерство економіки вже розробляє законопроєкт, який стосується підтримки підприємців у регіонах з жорсткими коронавірусними обмеженнями.

Уже найближчим часом документ мають скерувати на розгляд до Верховної Ради.