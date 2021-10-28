Рада наступного тижня звільнить 5 міністрів, – "слуга народу"

Галина Янченко заявила, що наступного тижня народні депутати мають намір звільнити 5 міністрів. Однак про кого саме мовиться, не уточнила.

Водночас "слуга народу" зазначила, що наразі не знайшли кандидата для Мінстратегпрому. Про це вона повідомила у своєму телеграм-каналі.

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Наступний пленарний тиждень – два, схоже, нас таки чекають 5 кадрових змін в уряді,

– написала Галина Янченко.

Однак народна депутатка не уточнила, про яких саме міністрів йде мова.

Звільнення Андрія Тарана

"Слуга" Павло Фролов розповів, що, ймовірно, наступного пленарного тижня міністр оборони Андрій Таран, швидше за все, таки покине свою посаду в уряді Дениса Шмигаля.

Щодо міністра оборони – тут швидше за все відбудеться заміна, найімовірніше, це буде на наступному пленарному тижні. Але тут я, на жаль, не можу гарантувати, тому що три останніх пленарних дні у Верховній Раді відбувався бюджетний популізм,

– пояснив політик.

Кадрові зміни в уряді: коротко

Про відставки в уряді ЗМІ пишуть вже кілька місяців, прізвища називають різні. Наприкінці вересня "слуга" Євгенія Кравчук підтвердила, що змінити можуть очільників 3 – 4 міністерств.

Серед тих, кого невдовзі можуть усунути, є міністр юстиції Денис Малюська, очільник Міністерства зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр економіки Олексій Любченко та очільник міноборони Андрій Таран.

Керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський вже написав заяву про звільнення.

Журналіст Юрій Бутусов поінформував, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. Ним може стати чинний віцепрем'єр Олексій Резніков.