Рада не розблокувала підписання "антиахметівського" закону

Нардепи на засіданні не підтримали жодного із 13 проєктів постанов у законі про зміни до податкового кодексу. Депутати, які подавали постанови, пояснили свої дії порушенням регламенту під час голосування за поправки до закону.

Всього постанов до закону є 24, із них 13 проголосувати на засіданні 3 грудня не встигли. Інші 11 мають проголосувати з 14 грудня на початку наступного пленарного тижня. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк.

До теми Зараз ведеться тиск олігархату в особі Ахметова на державу в особі Зеленського, – Верещук

До 14 грудня закон підписати спікер і президент не зможуть,

– сказав він.

Про що законопроєкт

Верховна Рада 30 листопада ухвалила один із найгучніших законопроєктів цього політичного сезону – №5600. Документ передбачає зміни до Податкового кодексу.

Мета закону: створити більш ефективні механізми адміністрування податків, не допустити безпідставне користування податковими пільгами, створити справедливі умови оподаткування для всіх платників податків.

ЗМІ назвали цей законопроєкт "антиахметівським", тому що документ пропонує підвищити розмір ренти на видобуток залізної руди, на якій спеціалізуються компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. Також закон запроваджує акцизний податок на електроенергію, вироблену з сонячних та вітрових електростанцій, а ДТЕК Ріната Ахметова є власником найбільших потужностей "зеленої" енергетики в Україні.

Війна Зеленського й Ахметова

Протистояння між Ахметовим та Зеленським розпочалося з вересня цього року. Головною причиною є "Закон про олігархів". Додатковим приводом стало звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України.

До "антиахметівського" законопроєкту, який пройшов друге читання у Верховній Раді, подали понад 11 тисяч правок.

Президент Володимир Зеленський заявляв на пресконференції, що отримав інформацію, нібито олігарха Ріната Ахметова хочуть втягнути у держпереворот. Мовляв, його планували 1 – 2 грудня та мали залучити мільярд доларів.