Трагедія з закритим укриттям: у Києві скликають Раду оборони для перевірки бомбосховищ

Київська міська військова адміністрація ініціює скликання Ради оборони міста для обговорення ситуації, що склалася із бомбосховищами у столиці. Засідання має відбутись вже 2 червня.

Нагадаємо, що жителі столиці неодноразово висловлювали обурення щодо закритих укриттів під час повітряних тривог. Власне, таке явище призвело до загибелі трьох людей під час нічного обстрілу Києва.

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Що обговорять на засіданні Ради безпеки

Ініціюємо скликання у п'ятницю, 2 червня, Ради оборони міста. За участі керівників фракцій Київради та представників громадськості. Головна тема зібрання – обговорення стану та використання споруд цивільного захисту в місті Києві,

– йдеться у повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

Мер міста Віталій Кличко, своєю чергою, просить громадськість долучитись до перевірки доступу до укриттів.

За його словами, півтора місяця тому Департамент муніципальної безпеки КМДА уклав Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Ця група, власне, збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Кличко стверджує, що вже провели низку спільних інспекцій.

Через закриті укриття загинули люди: що відомо

Житель Києва, дружина якого загинула під час обстрілу, розповів, що укриття біля поліклініки на момент повітряної тривоги було зачинено. Чоловік каже, що охоронець поліклініки був у стані алкогольного сп'яніння закрився усередині укриття і не впускав нікого у сховище.

Глава МВС Ігор Клименко підтвердив, що всі троє людей, чиє життя забрала нічна атака, загинули, коли намагалися пройти в укриття.

Поліція та СБУ вже розпочали кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків". Натомість охоронця забрали до відділку поліції з ознаками алкогольного сп'яніння, щоб встановити його роль та участь з ненаданням доступу до укриття.

Щоб долучитися, звертайтеся на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки – security@kyivcity.gov.ua