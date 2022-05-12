ООН розслідуватиме військові злочини Росії в Україні
Джерело:ООН
У четвер 12 травня Рада ООН з прав людини ухвалила Резолюцію "Погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".
У Резолюцій Рада ООН з прав людини вимагає негайно припинити війну проти України, перестати атакувати цивільних та об'єкти інфраструктури.
До теми Замість вигнаної Росії: Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини
Окрім цього, Рада вимагає надати негайний та безперешкодний доступ до людей, яких окупанти вивезли з України та утримують на території Росії чи окупованих територіях. Зокрема надати повний список таких людей та місця їхнього перебування.
Рада ООН з прав людини підтверджує свою вимогу негайно припинити військові дії проти України, а всі сторони конфлікту поважати фундаментальні принципи та норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі утримуватися від будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, а також утримуватися від будь-яких порушень та зловживання прав людини в Україн,
– йдеться в резолюції Ради ООН з прав людини.
Також організація закликає Кремль перестати поширювати дезінформацію та пропагувати війну, утриматися від фінансування пропаганди національної, расової чи релігійної ворожнечі. Рада ООН з прав людини розуміє, що Росія намагається поширити ідеї дискримінації, ворожнечі чи насильства, пов'язаних з агресією проти України.
При цьому Рада ООН з прав людини звернулася до незалежної міжнародної слідчої комісії з проханням провести розслідування подій у районах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Також рада попросила верховного комісара ООН з прав людини доповісти щодо ситуації з правами людини та гуманітарної ситуації в Маріуполі під час наступної сесії РПЛ у червні.
Також Рада ООН з прав людини вкотре висловила свою підтримку суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росію закликали негайно припинити свою агресію проти України та вивести з неї свої війська.
Напередодні Росію вигнали з Ради ООН з прав людини:
- Після того, як світові відкрилися звірства росіян на Київщині, 7-го квітня Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення призупинити членство Росії в Раді ООН з прав людини. "За" виступили 93 країни-члени ООН, 55 держав утрималися, а ще 24 – виступили проти.
- При цьому Росія, граючи у свою інформаційну війну, заявила, що виходить з організації сама.
- 10 травня замість Росії до Ради ООН з прав людини увійшла Чехія.
Раніше – у Радбезі ООН пролунала цинічна заява про війну в Україні: дивіться відео