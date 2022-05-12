ООН розслідуватиме військові злочини Росії в Україні

У четвер 12 травня Рада ООН з прав людини ухвалила Резолюцію "Погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

У Резолюцій Рада ООН з прав людини вимагає негайно припинити війну проти України, перестати атакувати цивільних та об'єкти інфраструктури.

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Окрім цього, Рада вимагає надати негайний та безперешкодний доступ до людей, яких окупанти вивезли з України та утримують на території Росії чи окупованих територіях. Зокрема надати повний список таких людей та місця їхнього перебування.

Рада ООН з прав людини підтверджує свою вимогу негайно припинити військові дії проти України, а всі сторони конфлікту поважати фундаментальні принципи та норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі утримуватися від будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, а також утримуватися від будь-яких порушень та зловживання прав людини в Україн,

​– йдеться в резолюції Ради ООН з прав людини.

резолюцію підтримали 33 з 47 країн-членів Ради. 12 країн утрималися. Натомість "проти" проголосували Китай та Еритрея.

Також організація закликає Кремль перестати поширювати дезінформацію та пропагувати війну, утриматися від фінансування пропаганди національної, расової чи релігійної ворожнечі. Рада ООН з прав людини розуміє, що Росія намагається поширити ідеї дискримінації, ворожнечі чи насильства, пов'язаних з агресією проти України.

При цьому Рада ООН з прав людини звернулася до незалежної міжнародної слідчої комісії з проханням провести розслідування подій у районах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Також рада попросила верховного комісара ООН з прав людини доповісти щодо ситуації з правами людини та гуманітарної ситуації в Маріуполі під час наступної сесії РПЛ у червні.

Також Рада ООН з прав людини вкотре висловила свою підтримку суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Росію закликали негайно припинити свою агресію проти України та вивести з неї свої війська.

Напередодні Росію вигнали з Ради ООН з прав людини:

Після того, як світові відкрилися звірства росіян на Київщині, 7-го квітня Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення призупинити членство Росії в Раді ООН з прав людини. "За" виступили 93 країни-члени ООН, 55 держав утрималися, а ще 24 – виступили проти.

При цьому Росія, граючи у свою інформаційну війну, заявила, що виходить з організації сама.

10 травня замість Росії до Ради ООН з прав людини увійшла Чехія.

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