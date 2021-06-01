"Суду в смартфоні" бути: Рада остаточно схвалила закон Зеленського

Парламент проголосував у другому читанні за законопроєкт №5246 президента Володимира Зеленського. Документом запроваджують інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Голосування за законопроєкт глави держави відбулось 1 червня. За так званий "суд у смартфоні" проголосували 276 народних обранців.

До теми Як працюватиме "суд у смартфоні"

Профільний комітет відхилив правки нардепів

Незважаючи на те, що нардепи внесли в законопроєкт понад 30 поправок, усіх їх профільний комітет вирішив відхилити. Отож документ залишився у початковому варіанті.

Що пропонує закон про "суд у смартфоні":

Матеріали зможуть створювати, збирати, зберігати та передавати в спеціальній інформаційній системі досудового розслідування у кримінальних провадженнях.

Користуватись нею зможуть судді, слідчі, адвокати та інші учасники кримінального провадження.

Матеріали будуть зберігатись в електронному форматі, проте за бажанням їх можуть переводити в паперову форму.

Документи, завізовані з допомогою електронного підпису, визнаватимуть оригіналами.

Закон має підписати президент Зеленський. Документ набере чинності наступного дня після публікації. Діяти ж положення закону почнуть вже через пів року після публікації.