Захоплення літака і затримання Протасевича: Рада засудила дії режиму Лукашенка

3 червня 2021 , 08:08
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Джерело:

Верховна Рада

Верховна Рада проголосувала за постанову щодо примусової посадки літака компанії Ryinair у Мінську. Ініціатива засуджує дії білоруської влади.

Постанову підтримали 280 нардепів. Постанова передбачає солідарну позицію із державами-партнерами, передусім ЄС та США щодо припинення повітряних сполучень.

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Що ще передбачає постанова

  • Ініціатива закликає білоруську владу негайно звільнити опозиційного блогера Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів;
  • Крім того, закликали зупинити свавілля і тортури.
  • У документі висловлюють підтримку уряду щодо заборони на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю.

Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеки руху повітряного транспорту,
– мовиться у постанові.

Що відомо про примусову посадку літака у Білорусі

  • У Мінську 23 травня примусово посадили літак Ryanair. Все через повідомлення білоруських диспетчерів про замінування, хоча вибухівки так і не знайшли.
  • На борту перебували засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару одразу затримали.
  • Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції.
  • Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю. Україна також.
Автор: Ольга Музика