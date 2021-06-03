Захоплення літака і затримання Протасевича: Рада засудила дії режиму Лукашенка

Верховна Рада проголосувала за постанову щодо примусової посадки літака компанії Ryinair у Мінську. Ініціатива засуджує дії білоруської влади.

Постанову підтримали 280 нардепів. Постанова передбачає солідарну позицію із державами-партнерами, передусім ЄС та США щодо припинення повітряних сполучень.

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Що ще передбачає постанова

Ініціатива закликає білоруську владу негайно звільнити опозиційного блогера Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів;

Крім того, закликали зупинити свавілля і тортури.

У документі висловлюють підтримку уряду щодо заборони на виконання авіаційних перевезень між Україною та Білоруссю.

Вчиненням цього примусового акту посадки пасажирського літака білоруська влада поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. Зазначені дії є порушенням міжнародних правил цивільної авіації і становлять загрозу міжнародній безпеці, в тому числі безпеки руху повітряного транспорту,

– мовиться у постанові.

Що відомо про примусову посадку літака у Білорусі