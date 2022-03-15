Рада підтримала визнання добровольців тероборони ветеранами війни

Верховна Рада проголосувала за визнання добровольців Територіальної оборони ветеранами війни. Депутати підтримали зміни до законопроєкту №7151.

До переліку ветеранів війни додали тих, хто воює у 2022 році

"За" проголосувало 344 депутати, повідомляє 24 канал. Всього на засідання Верховної Ради 15-го березня прийшло 345 народних обранців.

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Повідомляється, що до переліку ветеранів війни та членів сімей загиблих додали тих, хто воював у 2014 році та воює зараз – у 2022-у.

Загалом парламент ухвалив 20 законів, ключові серед яких:

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