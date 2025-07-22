Рада підтримала законопроєкт, який "за фактом ліквідує НАБУ"

22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо фактичного знищення антикорупційних органів України. Йдеться про ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Відомо, що скандальний законопроєкт № 12414 у другому читанні підтримали 263 депутати, "проти" висловилися 13, ще 13 утрималися від голосування, а 35 не брали у ньому участі, передає 24 Канал.

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Як голосували за "ліквідацію" НАБУ та САП?

Серед 263 нардепів, які проголосували "За":

"Слуга народу" – 185;

"Європейська солідарність" – 3;

"Батьківщина" – 15;

"Платформа за життя та мир" – 18

"Голос" – 1;

"Відновлення України" – 9;

"За майбутнє" – 10;

"Довіра" – 17

У Центрі протидії корупції заявили, що "законопроєктом №12414 президент Зеленський повертає нас в часи Януковича".

Документ підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, який:

отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам НАБУ і в разі їхнього невиконання змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів – це вирішує тільки генпрокурор.

Відповідно немає жодного сенсу в електронному декларуванні, покаранні за незаконне збагачення, спецконфіскації та всіх інших антикорупційних реформах,

– йдеться у заяві ЦПК.

Директор НАБУ Семен Кривонос під час брифінгу закликав Зеленського не підписувати законопроєкт 12414.

У відомстві заявили, що своїм рішенням парламент не лише позбавляє суспільство одного з найголовніших досягнень з часів Революції Гідності, незалежних антикорупційних органів, а й підриває довіру партнерів до України.

Нагадаємо, що 21 липня в працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки.

СБУ та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з Росією, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.