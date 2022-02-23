Рада підтримала законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю

На тлі нової агресії Росії Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про цивільну вогнепальну зброю. Напередодні Олексій Резніков висловився за легалізацію зброї.

Законопроєкт №5708 схвалили на засіданні парламенту 22 лютого. Його підтримали 274 народних депутатів, інформує 24 канал.

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Як проголосувала Рада по фракціях

"Слуга народу" – 203;

"Європейська солідарність" – 17;

"Батьківщина" – 12;

"Батьківщина" – 12; "За майбутнє" – 16;

"За майбутнє" – 16; "Голос" – 6;

ОПЗЖ – 0.

У 2021 році документ не встигли розглянути

Законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" внесли у Верховну Раду ще у червні. Однак до кінця 2021 року парламент так і не встиг його розглянути. Тому нардепи планували схвалити закон до кінця роботи поточної сесії, тобто до 28 січня 2022 року.

Міністр оборони Олексій Резніков нещодавно закликав парламентарів дозволити використовувати зброю для самозахисту цивільних людей. Він наголосив, що лише так можна убезпечити людей.

Що передбачає законопроєкт №5708

Визначення умов та порядку отримання фізичними та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;

класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

створення порядку видачі медичної довідки про відсутність протипоказань, які не дозволяють володіти зброєю;

створення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї та визначення повноважень його суб'єктів;

визначення прав і обов'язків власників зброї;

встановлення порядку отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси, а також страхування;

дозвіл використовувати зброю для самозахисту;

поняття зон вільних від зброї;

врегулювання вивезення та ввезення зброї з України та в неї.

Голосування за законопроєкт у Раді: дивіться відео