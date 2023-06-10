Військовим збільшать відпустки: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада підтримала проєкт закону про надання відпусток військовим. Він передбачає 30 днів відпустки.

"За" рішення проголовували 270 народних депутатів. Його ухвалили 10 червня. Мовиться про проєкт закону №9378.

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Що передбачає новий проєкт закону

Згідно з ним, військовим надається відпустка 30 днів + 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців,

– заявив нардеп.

Згідно з проєктом закону, військовий матиме:

під час воєнного стану – щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів за повний рік служби;

за повний рік служби; відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням зарплати – не більше 10 календарних днів без урахування часу, потрібного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, проте не більше двох діб в один кінець;

без урахування часу, потрібного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, проте не більше двох діб в один кінець; щорічну основну відпустку можна брати частинами тричі на рік, якщо відсутні одночасно не більше 30% бійців від загальної чисельності.

Ярослав Железняк пояснив, що проєкт закону №9378 – це частина із законопроєкту № 9342, який був про виплати військовим. Проте його розгляд затягується до липня 2023 року.

Нардеп відзначив, що до другого читання в основному законопроєкті №9342 була норма про відпустку курсантів – 20 днів літня + 10 днів зимова. Однак цього вже немає в ухваленому 10 червня проєкті закону № 9378.

Що цьому передувало

У грудні 2022 року Верховна Рада дозволила військовим йти у відпустку на 10 днів під час воєнного стану.

Тоді військовим дозволили йти у частину щорічної основної відпустки, що становить 10 днів, та у відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням зарплати на таку ж кількість днів.

Варто зазначити, що військові можуть отримати відпустку за станом здоров'я. Її тривалість – 30 календарних днів. Детальніше про це читайте за посиланням.

Щоб проєкт закону набув чинності, його має підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та відправити президенту України. Тоді Володимир Зеленський також має підписати його. Тільки тоді він набирає чинності.