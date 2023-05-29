Рада погодилась перенести святкування Дня перемоги з 9 травня

Верховна Рада на засіданні 29 травня проголосувала за відмову від державного свята в День перемоги 9 травня. Натомість щорічно тепер відзначатимуть 8 травня – День пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Мова про закон №9278 про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Його до парламенту подав президент України Володимир Зеленський.

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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що за закон в цілому проголосували 317 нардепів.

Від сьогодні 8 травня офіційно вихідний день і День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. За відповідний законопроєкт за основу та в цілому проголосували 317 народних депутатів,

– повідомив Железняк.

Ухвалення проєкту закону сприятиме остаточному звільненню України від російської парадигми відзначення Дня перемоги, дозволить відзначати спільно з народами Європи 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День Європи,

– йдеться в пояснювальній записці.

Над проєктом закону працювали понад 30 депутатів з різних фракцій. Вони наголошували на тому, що для громадян України є обов'язком пам'ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом.

Більшість країн світу відзначають День пам'яті й перемоги над нацизмом саме 8 травня, тоді як Україна відзначала його за радянсько-російською моделлю – 9 травня.