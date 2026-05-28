Документом встановлено, що до 31 грудня 2032 року закупівлі цивільної продукції для потреб Сил оборони здійснюватимуться із застосуванням вимоги локалізації.

Нові правила щодо оборонних закупівель почнуть діяти через 9 місяців після офіційного опублікування закону. За цей час уряд має адаптувати нормативну базу та оновити технічні системи.

Відтепер під час закупівлі автобусів, продукції легкої промисловості, тралів та іншої цивільної продукції, яка вже підпадає під локалізацію у сфері публічних закупівель, аналогічна вимога діятиме і для оборонного сектору. Окрім цього, до переліку товарів із локалізацією додали бронежилети, шоломи та механізовані засоби розмінування.

Також уряд, за погодженням із Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, отримає право визначати додаткові категорії товарів оборонного та подвійного призначення, до яких застосовуватиметься локалізація.

Законопроєкт №11520 також передбачає низку змін для вдосконалення механізму локалізації. Зокрема, вводиться поняття виробничої собівартості, яка стане основою для обрахунку ступеня локалізації. Очікується, що це допоможе мінімізувати зловживання, коли показники локалізації штучно збільшували за рахунок фіктивних послуг.

Крім того, підвищується мінімальний поріг закупівель, на які поширюється локалізація. Якщо раніше він становив 200 тисяч гривень, то тепер – 1 мільйон гривень. Таким чином, закупівлі товарів вартістю до 1 мільйона гривень можна буде проводити без вимоги локалізації.

Документ також уточнює поняття країни походження товару – тепер нею вважатиметься саме країна виробництва, а не держава реєстрації постачальника. Це має ліквідувати ще одну потенційну схему обходу вимог.

Державна аудиторська служба України отримає право перевіряти дотримання локалізації на всіх етапах закупівель, а також контролювати включення товарів до Реєстру локалізації. Окремо закон врегульовує діяльність комісії, яка розглядатиме скарги щодо порушення вимог локалізації.

Також запроваджується відповідальність як для замовників, так і для постачальників у разі порушення правил локалізації.

У 2026 році рівень локалізації для публічних закупівель становить 30%.

Уже у 2027 році цей показник зросте до 35%, а у 2028-му – до 40%.

Окремо зазначається, що 2 липня 2025 року уряд ухвалив постанову №782, якою перелік товарів із вимогою локалізації був розширений зі 103 до 128 позицій. До списку додали нові категорії продукції легкої промисловості, машинобудування та електротехніки.

Наразі вимога локалізації поширюється на продукцію залізничного та міського транспорту, комунальну техніку, енергетичне обладнання, кабельно-провідникову продукцію, електротехніку та товари легкої промисловості.