Рада посилила відповідальність за воєнні злочини

Верховна Рада 20 травня у другому читанні схвалила законопроєкт №2689. Він передбачає імплементацію норм міжнародного гуманітарного та кримінального прав у національне законодавство.

Що передбачає законопроєкт

Парламент передбачив у Кримінальному кодексі відповідальність за найтяжчі злочини – агресію, геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності. За документ проголосували 248 народних депутатів.

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Цей законопроєкт дозволить прокуратурі та слідству давати належну кримінальну правову кваліфікацію злочинам, вчиненим на тимчасово окупованих територіях України та в умовах збройного конфлікту.

До речі, тепер можуть змінити кваліфікацію злочинів, які раніше розслідували за загальнокримінальними статтями. Вони передбачатимуть жорсткіші правові наслідки.

В Україні – збройний конфлікт, а правоохоронні та судові органи не можуть повною мірою оцінювати події у Криму та на Донбасі. Наприклад, незаконне та насильницьке переміщення осіб, примушування до служби в збройних силах країни-окупанта, віроломні вбивства, використання "живих щитів" тощо,

– мовиться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголосили, що схвалення цього законопроєкту – це можливість вести діалог з міжнародною спільнотою однією правовою мовою. Крім того, документ є важливим кроком для зміни ситуації та прояву поваги до постраждалих від жорстоких дій Росії.

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До речі, участь у розробці законопроєкту брали представники Офісу генпрокурора і неурядових громадських організацій.

Наразі відповідальність за кримінальні правопорушення, які згідно з міжнародним гуманітарним правом кваліфікуються як воєнні злочини, регламентує стаття про порушення законів та звичаїв війни.