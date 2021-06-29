Рада збереться на позачергове засідання, щоб розглянути закон про олігархів

Парламентарі зберуться у четвер, 1 липня, на позачергове засідання. На порядку денному серед інших питань буде розгляд законопроєкту про олігархів.

Початок позачергового засідання запланований на 16.00. Загалом 1 липня планують розглянути 9 законопроєктів.

Важливо Потрібен закон про лобізм, – Разумков пояснив, як варто доповнити закон про олігархів

Які законодавчі ініціативи планують розглянути:

законопроєкт про реформування сфери містобудівної діяльності,

законопроєкт про корінні народи України,

законопроєкт про олігархів;

законопроєкт про спрямування коштів з "Великого будівництва" на реставрацію культурних пам'яток;

податковий законопроєкт.

Щодо податкового законопроєкту нардеп Ярослав Железняк зазначив, що комітет рекомендував підтримати версію цього документу, яку раніше запропонував уряд.

Там нарівні з підняттям ставок для великого бізнесу, купа шкідливих норм для звичайних громадян, фермерів, підприємців, власників квартир тощо,

– пояснив Железняк.

Також парламентарі розглянуть законопроєкт про олігархів. Ще 20 червня Дмитро Разумков також заявив, що ВР рада розгляне законопроєкт "раніше, ніж очікували".

Що передбачає законопроєкт про олігархів

На початку червня президент Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про деолігархізацію. Його головне завдання – перетворити олігархів на бізнесменів, щоб не допустити їхнього впливу на економіку України.

Законопроєкт пропонує створити реєстр олігархів. Для отримання статусу олігарха треба відповідати щонайменше трьом критеріям з чотирьох: