Рада проголосувала за ліквідацію Укроборонпрому
Джерело:24 канал
Народні депутати проголосували у другому читанні за законопроєкт, який передбачає ліквідацію Укроборонпрому. Тепер на державний концерн чекає кілька етапів реформування.
Відповідне рішення Рада прийняла на засіданні 13 липня. Свої голоси за ліквідацію Укроборонпрому віддали 256 парламентарів.
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Рада ліквідувала Укроборонпром
Проти прийняття документу проголосували 16 нардепів, не голосували – 40.
Як за документ голосували нардепи / Фото Верховної Ради
Ухвалений законопроєкт дасть можливість прискорити трансформацію оборонно-промислового комплексу в найкоротші терміни – до 1 року.
Документ передбачає впровадження таких змін
- У межах трансформації держконцерну створять 2 великих холдинги: "Оборонні системи України" – до нього увійдуть 65 підприємств, які розподілять по 6 субхолдингах; аерокосмічний холдинг – займатиметься авіацією і космосом.
- Державні підприємства оборонно-промислового комплексу перетворять на акціонерні товариства. Вони матимуть можливість об'єднання з українськими та іноземними партнерами.
Реформування Укроборонпрому планують провести у 3 етапи
- Перший етап – підготовка учасників концерну до реорганізації. На цьому етапі Укроборонпром залишатиметься уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в ОПК.
- Другий етап передбачає перетворення учасників Концерну на господарські товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.
- Третій – безпосереднє перетворення концерну в акціонерне товариство, зокрема, прийняття відповідного рішення Кабміном та затвердження статуту.
Нагадаємо, нардепи проголосували за відповідний проєкт закону у першому читанні ще наприкінці січня 2021 року.
Як планують реструктуризувати Укроборонпром / Інфографіка "Слуги народу"