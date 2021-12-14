Рада проголосувала за спрощене отримання громадянства України іноземцям-воїнам АТО і ООС

В Україні спростили процедуру отримання громадянства для іноземців, які захищали нашу країну на Донбасі. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада.

Рішення про спрощення процедури отримання громадянства для іноземців, які воювали за Україну на Донбасі, ухвалили 14 грудня. За нього проголосували 285 нардепів.

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Деталі законопроєкту

Згідно з прийнятим законопроєктом, іноземці, які брали участь у війні на Донбасі на стороні України можуть спрощено отримувати громадянство. Для цього достатньо підписати декларацію, яка засвідчуватиме відмову від іноземного громадянства чи підданства й отримання українського.

Засвідчити відмову від іноземного громадянства та прийняття українського можна у вигляді підписання декларації у випадку:

укладення контракту на проходження строкової служби в лавах ЗСУ;

наявності значних заслуг перед Україною (зокрема захист кордонів на Донбасі) або якщо прийняття нею громадянства має державний інтерес;

проходження служби в ЗСУ за контрактом та отримання військової відзнаки;

Також в законопроєкті передбачена спрощена процедура отримання громадянства для тих, хто є громадянином країни, яку Кабінет Міністрів визнав державою-агресором. У такому випадку громадяни цих країн можуть стати громадянами України, якщо в державі-агресорі її переслідують. Однак цей факт для потрібно підтвердити.

Якщо один з батьків, усиновлювачів чи піклувальник відмовився від громадянства іноземної країни з зазначених вище причин, дитина також може отримати громадянство України.

Поправки до закону про громадянство України

В Україні вже давно ведуть розмови про узаконення подвійного громадянства. Зараз закон його не дозволяє, але й не забороняє.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США на саміт Генасамблеї ООН зустрівся з українською діаспорою і пообіцяв, що в нашій країні буде подвійне громадянство.

Під час звернення до Верховної Ради 1 грудня Володимир Зеленський анонсував відповідний законопроєкт.

Наступного дня текст закону з'явився на сайті парламенту.

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