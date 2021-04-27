Від паралімпійців – суддям: Рада проголосувала за виділення 600 тисяч гривень на роботу судів

Верховна Рада хоче збільшити видатки на здійснення правосуддя місцевими і апеляційними судами. Збільшити фінансування судів хочуть на 600 тисяч гривень, які планують взяти з грошей, які призначалися на підготовку паралімпійців і дефлімпійців.
Джерело:24 канал
Законопроєкт №5304 у першому читанні проголосували 27 квітня. Надалі він має пройти друге читання і схвалення в цілому.
Раніше Рада провалила проєкт постанови про бездіяльність влади з боротьбою проти COVID-19
Збільшення видатків для судів
Підтримав ініціативу 271 депутат, проти був лише 1, утрималися – 37, не голосували – 31. Відповідний законопроєкт має внести зміни до держбюджету. Причина – нестача коштів на зарплати суддям і поточні видатки.
Так, на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає лише 38,4% від потреби. Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати, мінімальних виплат, а також поточні видатки – поштові відправлення, комунальні платежі, оренду тощо,
– йдеться у законопроєкті.
Звідки візьмуть гроші для суддів
Місцеві та апеляційні суди України, зазначають автори законопроєкту, з року в рік стикаються з проблемою недостатнього фінансового та матеріально-технічного забезпечення. На тому, що ситуацію потрібно змінювати, як ідеться у пояснювальній записці, наголошують і міжнародні партнери.
Гроші у сумі 600 тисяч планують виділити на забезпечення правосуддя місцевими, апеляційними судами. Взяти їх планують, зменшивши фінансування Міністерства молоді та спорту за програмою підготовки та участі національних збірних команд в Паралімпійських і дефлімпійських іграх.