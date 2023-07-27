Рада проголосувала за відставку міністра культури Ткаченка

Верховна Рада відправила у відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Голосування відбулося у четвер, 27 липня.

"За" відставку Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики проголосував 321 депутат, пише 24 Канал. Також у Раді розповіли, коли можуть призначити нового міністра.

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Питання призначення нового міністра поки не на порядку денному

Зокрема, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк написав, що "питання призначення нового міністра сьогодні не стоїть на порядку денному і скоріш за все не буде на цьому тижні".

Ярослав Железняк також повідомив, що Олександр Ткаченко особисто прийшов у Раду. Питання відставки Ткаченка парламент розглядав за його присутності.

Раніше Ткаченко повідомив, що звітував про пророблену роботу в Міністерстві культури та інформаційної політики України під час своєї каденції на засіданні Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. За його словами, це формальна процедура звітування перед відставкою.