Рада проголосує за санкції проти депутатів Думи, які підтримали "визнання" бойовиків

Верховна Рада збирається проголосувати за введення санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які підтримали "визнання" фейкових "республік" на окупованому Донбасі.

Вони стосуватимуться понад 400 депутатів. Про це повідомив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після зустрічі лідерів фракцій з президентом Володимиром Зеленським.

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Голосувати за санкції нардепи збираються вранці 23 лютого.

Верховна Рада ухвалила постанову-відповідь Кремлю

Рада 22 лютого схвалила постанову-відповідь на "визнання" Росією бойовиків. Наголосили, що Кремль посилює агресію та порушує територіальну цілісність нашої держави. Рішення Москви означає її вихід з мінських угод та зрив нормандського процесу.

У постанові визначили, що путінські укази не несуть жодних юридичних наслідків. Також парламентарі закликали світ відреагувати серйозними санкціями, які б передбачали відключення Росії від системи SWIFT.

Зверніть увагу! У Раду внесли законопроєкт про розірвання дипломатії з Росією. Він передбачає анулювання угод з країною-агресоркою. Якщо його схвалять, протягом 5 днів влада має визначити країну, посольство якої представлятиме інтереси України в Росії.

Перед цим МЗС направило до президента запит про розірвання дипломатичних стосунків з Москвою.

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