Верховна Рада просить США та Євросоюз зупинити запуск "Північного потоку-2"

На сайті українського парламенту опублікували заяву-звернення до США та ЄС з проханням посприяти зупинці "Північного потоку-2". Нардепи наголосили, що весь світ має продемонструвати російському агресору свою єдність у захисті цінностей.

Документ ухвалили 21 липня члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Народні обранці зазначили, що Україна щодня захищає основоположні цінності, обороняючи не лише свій Схід, а й Схід Європи.

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Це – не економічний, а геополітичний проєкт

Парламентарі зауважили: "Північний потік-2" ніколи не був економічним проєктом, а виключно – геополітичним.

Чергова спроба Росії використовувати енергетику як інструмент гібридної війни проти Заходу, представляє пряму загрозу енергетичній безпеці, як України, так і Європи в цілому,

– мовиться у заяві.

Потужності української ГТС дають змогу збільшити прокачування газу до Європи у 2 – 3 рази. Російський проєкт створює цьому реальні перешкоди.

Збір підписів під заявою триває

Заяву підписали такі нардепи, як Руслан Стефанчук, Олександр Мережко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Марина Бардіна, Марія Мезенцева, Соломія Бобровська, Ірина Геращенко, Богдан Яременко, Володимир Ар'єв, Роман Лозинський, Єлизавета Ясько, Леся Василенко та інші.

Збір підписів під заявою продовжується.

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Разумков звернувся з відкритим листом до Ненсі Пелосі

Солідарним з нардепами є і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він звернувся з відкритим листом до спікерки Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Голова парламенту висловив стурбованість щодо можливого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

"Північний потік – 2" слід розглядати як частину агресивної політики, яку Росія розгортає не лише проти України, а й проти всього західного світу. Добудова та введення в експлуатацію цього проєкту зробить можливим подальше нарощування Росією агресії проти України та потенційно проти інших європейських держав,

– написав Разумков.

Спікер закликав Конгрес продовжити політику санкцій

Спікер закликав американський Конгрес дотримуватись політики санкцій і за потреби ввести додаткові проти фізичних та юридичних осіб, залучених до спорудження трубопроводу. Також Разумков просить конгресменів утриматись від затвердження угод, які шкодять енергетичній безпеці Європи.

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США та Німеччина узгодили позицію щодо проєкту

Зазначимо, що станом на 21 липня США та Німеччина досягли спільної позиції щодо "Північного потоку-2". В угоді мовиться, що Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд зазначила, що договір про транзит газу через Україну дійсний лише до 2024 року, проте Берлін зобов'язався добиватись його продовження на 10 років.