Рада звернулась до США з проханням посилити санкції проти "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" будує Росія, щоб транспортувати газ в обхід України. Верховна Рада 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".
За відповідний проєкт постанови №5520 на засіданні Ради проголосували 292 нардепи. Вони просять активізувати зусилля зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.
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Рада просить США ввести санкції проти "Північного потоку-2"
Верховна Рада закликає США використати всі інструменти законодавства, щоб зупинити будівництво газопроводу. Зокрема застосувати санкції проти всіх учасників російського проєкту, у тому числі "Nord Stream AG".
Забезпечити направлення звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США має голова Ради Дмитро Разумков.
Чому важливо зупинити "Північний потік-2"
Газопровід є одним з інструментів у гібридній війні. Він намагається підірвати незалежність та геополітичні позиції України. Також у проєкті постанови мовиться, що мета російського газопроводу:
- обійти територію України, створити механізм тиску на Україну та країни Центрально-Східної Європи;
- підірвати трансатлантичну єдність;
- розділити Європу;
- посилити залежність країн ЄС від поставок російського газу.
Останні новини про будівництво "Північного потоку-2"
- Відомо, що "Північний потік-2" збудований на 95%. Якщо його запустять, то Україна щороку втрачатиме 5 – 6 мільярдів доларів.
- 20 травня у Держдепі США повідомили, що країна наразі не вводитиме обмежень проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга. Однак під санкції потраплять судна та юридичні особи, які залучені до роботи над проєктом. У Сенаті США таке рішення назвали помилковим.
- Володимир Зеленський запевнив, якщо США зніме санкції з "Північного потоку-2", то це буде програшем Байдена.