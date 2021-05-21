Рада звернулась до США з проханням посилити санкції проти "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2" будує Росія, щоб транспортувати газ в обхід України. Верховна Рада 21 травня ухвалила звернення до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти всіх учасників будівництва "Північного потоку-2".

За відповідний проєкт постанови №5520 на засіданні Ради проголосували 292 нардепи. Вони просять активізувати зусилля зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи.

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Рада просить США ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Верховна Рада закликає США використати всі інструменти законодавства, щоб зупинити будівництво газопроводу. Зокрема застосувати санкції проти всіх учасників російського проєкту, у тому числі "Nord Stream AG".

Забезпечити направлення звернення до Палати представників та Сенату Конгресу США має голова Ради Дмитро Разумков.

Чому важливо зупинити "Північний потік-2"

Газопровід є одним з інструментів у гібридній війні. Він намагається підірвати незалежність та геополітичні позиції України. Також у проєкті постанови мовиться, що мета російського газопроводу:

обійти територію України, створити механізм тиску на Україну та країни Центрально-Східної Європи;

підірвати трансатлантичну єдність;

розділити Європу;

посилити залежність країн ЄС від поставок російського газу.

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