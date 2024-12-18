Юрій Бойко лишається членом профільного комітету: Рада провалила голосування

18 грудня 2024, 14:19
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Автор: Дмитро Усик

У середу, 18 грудня, Верховна Рада голосувала за виключення Юрія Бойка з профільного комітету. Рішення затвердити не вдалося – на це не вистачило голосів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Що відомо про голосування щодо Бойка

Железняк пише, що Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

"За" виключення проголосувало всього 217 народних обранців. Стосовно голосування по фракціях, то воно виглядало так:

  • "Слуга народу" – 166
  • "Європейська солідарність" – 17
  • "Батьківщина" – 7
  • "Платформа за життя" – 0
  • "Голос" – 12
  • "Відновлення" – 0
  • "За майбутнє" – 4
  • "Довіра" – 4
  • Позафракційні – 7

Голосування за відкликання Юрія Бойка / Фото Ярослава Железняка

Зауважимо, днями голова "Платформи за життя та мир" Юрій Бойко втрапив у скандал з проросійським відео про "радикалів". Він заявив, що ті "почали зносити пам'ятники країною, перейменовувати міста, забороняти людям говорити рідною мовою, забороняти їм ходити до тієї ж церкви, до якої вони хочуть ходити". 

Після цього його запросили на розмову у СБУ. Згодом Юрій Бойко записав нове відео, у якому вибачився та назвав Путіна воєнним злочинцем. Він додав, що всі мають бути єдиними та націленими на перемогу.